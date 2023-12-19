Зеленский рассказал о просьбе Генштаба мобилизовать еще полмиллиона человек

Зеленский: Генштаб ВСУ просил мобилизовать еще до 500 тысяч человек

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ), возглавляемый Валерием Залужным, просил мобилизовать еще 450–500 тысяч человек. Об этом украинский лидер рассказал по время пресс-конференции, трансляция которой идет на его странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

При этом он уточнил, что не утвердил запрос Генштаба, поскольку в настоящий момент нет конкретики по ротациям и отпускам для военных. «Я пока не увидел там демобилизации», — сказал он.

По словам Зеленского, мобилизация в предложенном формате обойдется в лишних 500 миллиардов гривен (более 1,2 триллиона рублей — прим. «Ленты.ру»). Он хочет получить от правительства понимание, откуда взять эти деньги.

Ранее командир батальона 54-й механизированной бригады ВСУ майор Кирилл Верес заявил, что Украина проигрывает по всем фронтам, в том числе и в медийном плане. «Я не знаю, где мы выиграем, не могу этого сказать. Мы выживаем», — сказал он.