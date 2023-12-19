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19:25, 19 декабря 2023Бывший СССР

Зеленский рассказал о просьбе Генштаба мобилизовать еще полмиллиона человек

Зеленский: Генштаб ВСУ просил мобилизовать еще до 500 тысяч человек

Фото: Danish Ismail / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ), возглавляемый Валерием Залужным, просил мобилизовать еще 450–500 тысяч человек. Об этом украинский лидер рассказал по время пресс-конференции, трансляция которой идет на его странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

При этом он уточнил, что не утвердил запрос Генштаба, поскольку в настоящий момент нет конкретики по ротациям и отпускам для военных. «Я пока не увидел там демобилизации», — сказал он.

По словам Зеленского, мобилизация в предложенном формате обойдется в лишних 500 миллиардов гривен (более 1,2 триллиона рублей — прим. «Ленты.ру»). Он хочет получить от правительства понимание, откуда взять эти деньги.

Ранее командир батальона 54-й механизированной бригады ВСУ майор Кирилл Верес заявил, что Украина проигрывает по всем фронтам, в том числе и в медийном плане. «Я не знаю, где мы выиграем, не могу этого сказать. Мы выживаем», — сказал он.

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      Алевтина Запольская
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