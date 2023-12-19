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17:43, 19 декабря 2023Бывший СССР

Офицер ВСУ признал поражение Украины по всем фронтам

Майор ВСУ Верес: Украина проигрывает по всем фронтам

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Украина проигрывает по всем фронтам, в том числе и в медийном плане. Об этом заявил командир батальона 54-ой механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), майор Кирилл Верес в интервью «ТСН».

В разговоре с журналисткой Натальей Нагорной майор ВСУ ответил на вопрос, выиграет ли Украина в противостоянии с Россией.

«Я не знаю, где мы выиграем, не могу этого сказать. Мы выживаем. Это разные вещи – делать, чтобы победить и делать, чтобы не погибнуть ... Если говорим в целом обо всей стране, я считаю, что мы проигрываем», — заявил он.

Верес признал, что украинские военные не испытывают оптимизма насчет ситуации на фронте. Он также выступил против принудительной мобилизации, сказав, что такие солдаты ему не нужны.

Ранее глава центра поддержки аэроразведки Украины Мария Берлинская заявила, что ситуация на поле боя для страны уже не патовая, а проигрышная. По ее мнению, это связано с недостаточным оснащением и развитием военных технологий.

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      Юрий Леонов
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