Глава центра поддержки аэроразведки Украины Берлинская заявила о поражении Киева

Ситуация на поле боя для Киева уже не патовая, а проигрышная. Такое заявление сделала глава центра поддержки аэроразведки Украины Мария Берлинская в интервью «Украинской Правде».

Она утверждает, что Украина терпит поражение из-за недостаточного оснащения и развития военных технологий. В частности, для решения проблемы она предлагает поставить вопрос развития воздушной разведки на личный контроль президента страны. Для этого, по словам Берлинской, необходимо создать «технологическую ставку верховного главнокомандующего» и привлечь к участию в ней ведущих украинских производителей дронов.

Глава центра также отметила, что нынешние проблемы сферы вызваны стремлением к власти отдельных лиц, которые не задумывались о развитии и безопасности страны. Она подчеркивает, что теперь из-за этого зачастую страдают как старые, так и молодые жители страны.

«Это не ошибки ребят, которым сейчас по 20 лет. Это ошибки дядей, которым сейчас по 55-60, управлявших страной. У этих людей есть конкретные фамилии», — заявила Берлинская.

Ранее бывший директор ЦРУ назвал конфликт на Украине первой войной дронов. Он отметил, что это был первый конфликт, в котором дроны играли центральную роль в наземных операциях, со многими важными указаниями на будущее.