Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:32, 7 декабря 2023Бывший СССР

На Украине заявили о поражении Киева из-за проблем с дронами

Глава центра поддержки аэроразведки Украины Берлинская заявила о поражении Киева

Фото: Alina Smutko / Reuters

Ситуация на поле боя для Киева уже не патовая, а проигрышная. Такое заявление сделала глава центра поддержки аэроразведки Украины Мария Берлинская в интервью «Украинской Правде».

Она утверждает, что Украина терпит поражение из-за недостаточного оснащения и развития военных технологий. В частности, для решения проблемы она предлагает поставить вопрос развития воздушной разведки на личный контроль президента страны. Для этого, по словам Берлинской, необходимо создать «технологическую ставку верховного главнокомандующего» и привлечь к участию в ней ведущих украинских производителей дронов.

Глава центра также отметила, что нынешние проблемы сферы вызваны стремлением к власти отдельных лиц, которые не задумывались о развитии и безопасности страны. Она подчеркивает, что теперь из-за этого зачастую страдают как старые, так и молодые жители страны.

«Это не ошибки ребят, которым сейчас по 20 лет. Это ошибки дядей, которым сейчас по 55-60, управлявших страной. У этих людей есть конкретные фамилии», — заявила Берлинская.

Ранее бывший директор ЦРУ назвал конфликт на Украине первой войной дронов. Он отметил, что это был первый конфликт, в котором дроны играли центральную роль в наземных операциях, со многими важными указаниями на будущее.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Обсудить
      Последние новости

      Российская восьмиклассница пришла в школу с дробовиком и открыла стрельбу. Что известно о трагедии?

      Раскрыта основная причина смертей россиян

      В России выросло число попыток незаконно вывезти наличные

      Маршал США напился в самолете и начал домогаться попутчицы

      Сериалу «Слово пацана» предрекли второй сезон

      Прокуратура начала проверку охранной системы после стрельбы в брянской школе

      В Армении выразили надежду на конструктивный диалог с Азербайджаном

      Очевидица рассказала о стрельбе в брянской школе

      Стрелявшая в брянской школе ученица принесла с собой два вида оружия

      Силовики задержали отца открывшей стрельбу в брянской школе восьмиклассницы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости