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18:17, 6 декабря 2023Мир

Конфликт на Украине назвали «первой войной дронов»

Экс-глава ЦРУ Петреус назвал конфликт на Украине «первой войной дронов»

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Экс-директор ЦРУ Дэвид Петреус назвал конфликт на Украине «первой войной дронов». Об этом он написал в своей книге «Конфликт: эволюция ведения войны с 1945 года до Украины», пишет РБК.

«Хотя российско-украинская война была не первым конфликтом, в котором участвовали дроны, их использование на Украине представляет собой эволюцию», — сказал он.

По его словам, это был первый конфликт, в котором дроны играли центральную роль в наземных операциях, со многими важными указаниями на будущее. Это вполне может быть первая в истории полномасштабная война дронов, заявил бывший глава ЦРУ.

Ранее стало известно о главных проблемах дронов в снегопад. Видеокамеры при мощном снеговом заряде теряют способность видеть и передавать данные на борт, рассказал полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.

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      Виктория Кондратьева
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