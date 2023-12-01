Минобороны рассказало о борьбе «Синицы» с дронами ВСУ

В МО России рассказали о перехватывающей дроны ВСУ станции РЭБ Р-934У «Синица»

Станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Р-934У «Синица», которые применяют в ходе специальной военной операции (СВО), успешно перехватывают дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказали в Минобороны России, передает ТАСС.

Отмечается, что «Синица» — один из основных комплексов РЭБ, использующихся в зоне СВО. Станция способна работать в режиме радиоразведки, вычисляя координаты узлов связи противника, точек управления дронами и радиолокационных систем. В режиме радиоподавления «Синица» может выводить из строя беспилотники различных модификаций, включая разведывательные и дроны-камикадзе.

Начальник расчета станции «Синица» с позывным Виноград отметил, что его экипаж уже перехватывал украинские дроны «Валькирия», «Лелека» и «Фурия». «Беспилотники летают на определенной частоте. Расчет станции с помощью поворотного механизма поворачивает антенну и включает аппаратуру на подавление. После подавления беспилотника переходим обратно в режим радиоразведки», — сказал он.

«Синица» способна находить источники радиоизлучений в заданном частотном диапазоне. Станция пеленгует и автоматически анализирует источники, а затем формирует перечень частот для подавления. Станция может действовать в радиусе нескольких десятков километров.

В ноябре журнал The Economist писал, что Россия эффективно применяет в зоне спецоперации средства РЭБ, которые лишают беспилотники связи с оператором и сигналов систем наведения.

В октябре источник РИА Новости сообщил, что в российских комплексах РЭБ, задействованных в зоне СВО, оптимизируют настройки для подавления радиолокационных станций истребителей F-16.