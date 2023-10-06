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04:02, 6 октября 2023Наука и техника

Российские комплексы РЭБ оптимизируют для подавления F-16

РИА Новости: российские системы РЭБ в зоне СВО оптимизируют для подавления F-16
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Минобороны РФ / Global Look Press

В российских комплексах радиоэлектронной борьбы (РЭБ), задействованных в зоне специальной военной операции (СВО), оптимизируют настройки для подавления радиолокационных станций истребителей F-16, которые Запад планирует передать Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Согласно известным данным о бортовом радиоэлектронном оборудовании истребителей, которые должен получить Киев, «подавить их будет проще, чем имеющиеся у Украины самолеты советской разработки», заявил собеседник агентства.

Ранее министр обороны Великобритании Грант Шэппс сообщил, что страна помогает солдатам Украины в осваивании истребителей F-16. В свою очередь, заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что ряд украинских пилотов уже начали изучать английский язык в рамках переобучения на американских истребителях F-16.

На съезде правящей Консервативной партии в Манчестере он заявил, что Британия помогает солдатам Украины в осваивании истребителей F-16.

В августе стало известно, что Дания и Нидерланды согласились на поставки истребителей F-16 для Киева, однако это произойдет только после завершения тренировок украинских летчиков и выполнения остальных условий.

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    Марина Совина
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