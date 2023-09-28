Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:10, 28 сентября 2023Мир

США оценили последствия возможного шатдауна для обучения пилотов ВСУ

Пентагон: шатдаун может негативно отразиться на обучении пилотов ВСУ в США
Сабрина Сингх

Сабрина Сингх. Фото: Joseph Clark / Dod / Globallookpress.com

Возможный шатдаун может негативно отразиться на обучении украинских пилотов в США, предупредила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх. Ее слова передает РИА Новости.

Она пояснила, что проблемы могут возникнуть в связи с тем, что в подготовке летчиков задействованы гражданские специалисты. «Гражданский персонал задействован в подготовке украинских пилотов, в том числе в обучении английскому языку. <...> Возможны негативные последствия для подготовки», — отметила Сингх.

По ее словам, ряд пилотов Вооруженных сил Украины (ВСУ) уже начали изучать английский язык в рамках переобучения на американских истребителях F-16.

Шатдаун может произойти к 1 октября, если не будут приняты находящиеся на рассмотрении законопроекты о ежегодном финансировании правительственных учреждений. Американский президент Джо Байден признал неготовность предотвратить шатдаун правительства США.

Оружие России: на страже Родины
Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленскому посоветовали бежать из страны

    США обвинили Иран в обстреле вертолета с помощью лазера

    Зеленскому намекнули о заканчивающемся терпении США

    Известный художник раскритиковал памятник Борису Моисееву

    Госдеп объявил о подготовке к возможному шатдауну правительства США с 1 октября

    Турция заявила о решении вопросов по доставке российского зерна в Африку

    Чехия признала Россию главной угрозой для страны

    США оценили последствия возможного шатдауна для обучения пилотов ВСУ

    Минобороны США заявило о наихудшем сценарии в случае шатдауна

    В Киеве прозвучал взрыв

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости