США оценили последствия возможного шатдауна для обучения пилотов ВСУ

Пентагон: шатдаун может негативно отразиться на обучении пилотов ВСУ в США

Возможный шатдаун может негативно отразиться на обучении украинских пилотов в США, предупредила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх. Ее слова передает РИА Новости.

Она пояснила, что проблемы могут возникнуть в связи с тем, что в подготовке летчиков задействованы гражданские специалисты. «Гражданский персонал задействован в подготовке украинских пилотов, в том числе в обучении английскому языку. <...> Возможны негативные последствия для подготовки», — отметила Сингх.

По ее словам, ряд пилотов Вооруженных сил Украины (ВСУ) уже начали изучать английский язык в рамках переобучения на американских истребителях F-16.

Шатдаун может произойти к 1 октября, если не будут приняты находящиеся на рассмотрении законопроекты о ежегодном финансировании правительственных учреждений. Американский президент Джо Байден признал неготовность предотвратить шатдаун правительства США.