Байден признал неготовность предотвратить шатдаун правительства США

Байден заявил, что не знает, как предотвратить шатдаун правительства США

Президент США Джо Байден признал, что не готов к предотвращению шатдауна — остановки работы правительства. Он отметил, что не знает, какие действия он мог бы для этого предпринять, сообщает РИА Новости.

«Если бы я знал это, я бы уже это сделал», — заявил американский лидер.

Отмечается, что шатдаун может произойти к 1 октября.

Ранее рейтинговое агентство Moody's рассказало, что возможная частичная приостановка работы правительства США в сентябре может привести к понижению кредитного рейтинга страны. Шатдаун может произойти, если не будут приняты находящиеся на рассмотрении законопроекты о ежегодном финансировании правительственных учреждений.