Названы последствия шатдауна правительства США для экономики страны

Moody`s: шатдаун в правительстве США снизит кредитный рейтинг страны

Возможная частичная приостановка работы правительства США в сентябре может привести к понижению кредитного рейтинга страны, сообщает рейтинговое агентство Moody's.

Шатдаун может произойти, если не будут приняты находящиеся на рассмотрении законопроекты о ежегодном финансировании правительственных учреждений.

По оценкам агентства, кратковременная приостановка глобально на экономике и на росте ВВП страны не скажется, а нанесенный шатдауном ущерб будет быстро компенсирован после его окончания. При этом чем дольше правительство США не будет работать, тем более негативным будет воздействие на экономику, а продолжительный шатдаун, вероятно, окажется разрушительным как для экономики страны, так и для финансовых рынков.

При этом приостановка окажет негативное влияние на кредитный рейтинг США, поскольку подчеркнет институционально-управленческую слабость Штатов по сравнению с другими государствами с наивысшим кредитным рейтингом «AAA». Шатдаун продемонстрирует, что политические разногласия в правительстве приводят к проблемам в разработке налогово-бюджетной политики в период снижения финансовой устойчивости в стране. Тем не менее кратковременный шатдаун не окажет влияния на обслуживание государственных долгов, указало Moody's.

Приостановка работы правительства страны возможна из-за разногласий в Конгрессе по поводу бюджета правительства на новый финансовый год, который начинается 1 октября 2023 года. Представители демократической партии хотели бы увеличивать финансирование государственных программ, республиканцы же стремятся к сокращению поддержки некоторых инициатив.

Ранее в Белом доме США заявили, что различные ведомства страны готовят план на случай прекращения финансирования правительства.