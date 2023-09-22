Белый дом заявил о подготовке плана на случай шатдауна в США

Белый дом: США готовят план на случай прекращения финансирования правительства

Различные ведомства США готовят план на случай прекращения финансирования правительства и приостановки его работы — шатдауна. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, ее слова приводит РИА Новости.

«У меня нет конкретики на этот счет, но, конечно, ведомства работают над планом на случай, если такое произойдет», — отметила представитель американской администрации.

Жан-Пьер подчеркнула, что лучшим планом в настоящее время является недопущение остановки финансирования правительства.

Ранее газета Politico сообщила, что приостановка работы американского правительства, которая может произойти из-за невозможности согласовать и принять бюджет на финансовый год, поставит под угрозу обучение украинских солдат и отправку оружия Киеву.

