В США предупредили об угрозах поставкам оружия Киеву

Politico: помощь США Киеву оказалась под угрозой из-за проблем с бюджетом

Приостановка работы американского правительства — шатдаун, которая может произойти из-за невозможности согласовать и принять бюджет на финансовый год, поставит под угрозу обучение украинских солдат и отправку оружия Киеву, пишет Politico.

По словам представителя Минобороны Криса Шервуда, увольнения и приостановка некоторых видов деятельности Пентагона, которым грозит шатдаун, может прервать «поставку оборонных товаров и/или военное обучение и подготовку» украинских военных.

Отмечается, что приостановка работы правительства влечет за собой свертывание деятельности Минобороны, если она не является критически важной для безопасности страны. Это может привести к задержке в обучении пилотов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на истребителях F-16, которое должно начаться в США в ближайшие недели.

Кроме того, прекратится финансирование новой помощи Киеву в рамках Инициативы по содействию безопасности Украины. Это означает, что Пентагон не сможет заключат новые контракты с оборонной промышленностью на производства оружия для ВСУ.

Ранее глава Генштаба США Марк Милли заявил, что контрнаступление ВСУ затянулось из-за общего состояния войск. По его словам, желание Украины вытеснить российские войска военным путем — это очень высокая планка.