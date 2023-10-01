Британия захотела успеть подготовить 50 тысяч украинских военных до конца года

В МО Британии хотят успеть подготовить 50 тысяч украинских солдат до конца года

Великобритания хочет успеть подготовить более 50 тысяч украинских военных до конца 2023 года. Об этом сообщил министр обороны Соединенного Королевства Грант Шэппс, пишет ТАСС.

На съезде правящей Консервативной партии в Манчестере он заявил, что Британия помогает солдатам Украины в осваивании истребителей F-16. Шэппс понадеялся, что до конца года уже десятки тысяч украинских новобранцев завершат процесс подготовки. Он напомнил, что Британия начала помогать Украине задолго до начала конфликта с Россией.

Уже с 2015 по 2022 год Соединенное Королевство в рамках операции Orbital смогло подготовить 22 тысячи военных, приехавших с Украины. При этом незадолго до начала российской специальной военной операции эта программа была завершена. Позднее, летом 2022 года, Лондон начал операцию Interflex — эту программу прошли 26,5 тысячи солдат ВСУ. При этом в конце лета 2023 года Генеральный штаб ВСУ сообщал, что в Великобритании спецподготовка пройдена лишь 20 тысячами военных.

В то же время вице-маршал ВВС Великобритании в отставке Шон Белл признал, что Украина бессильна против российской авиации. В частности, по его мнению, ВСУ не готовы противостоять вертолетам Ка-52, которые еще называют истребителями танков. Немецкий генерал в отставке Райнхард Вольски, в свою очередь, заявил о невозможности ВСУ прорвать российскую оборону.