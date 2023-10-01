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18:00, 1 октября 2023Мир

Британия захотела успеть подготовить 50 тысяч украинских военных до конца года

В МО Британии хотят успеть подготовить 50 тысяч украинских солдат до конца года

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Великобритания хочет успеть подготовить более 50 тысяч украинских военных до конца 2023 года. Об этом сообщил министр обороны Соединенного Королевства Грант Шэппс, пишет ТАСС.

На съезде правящей Консервативной партии в Манчестере он заявил, что Британия помогает солдатам Украины в осваивании истребителей F-16. Шэппс понадеялся, что до конца года уже десятки тысяч украинских новобранцев завершат процесс подготовки. Он напомнил, что Британия начала помогать Украине задолго до начала конфликта с Россией.

Уже с 2015 по 2022 год Соединенное Королевство в рамках операции Orbital смогло подготовить 22 тысячи военных, приехавших с Украины. При этом незадолго до начала российской специальной военной операции эта программа была завершена. Позднее, летом 2022 года, Лондон начал операцию Interflex — эту программу прошли 26,5 тысячи солдат ВСУ. При этом в конце лета 2023 года Генеральный штаб ВСУ сообщал, что в Великобритании спецподготовка пройдена лишь 20 тысячами военных.

В то же время вице-маршал ВВС Великобритании в отставке Шон Белл признал, что Украина бессильна против российской авиации. В частности, по его мнению, ВСУ не готовы противостоять вертолетам Ка-52, которые еще называют истребителями танков. Немецкий генерал в отставке Райнхард Вольски, в свою очередь, заявил о невозможности ВСУ прорвать российскую оборону.

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    Варвара Кошечкина
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