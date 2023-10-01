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12:58, 1 октября 2023Мир

Немецкий генерал заявил о невозможности ВСУ прорвать российскую оборону

Немецкий генерал Вольски: Киев бессилен против российской линии обороны

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украинские военные уже не добьются значительных успехов на передовой из-за хорошо подготовленной линии обороны сил России. Такое заявление сделал генерал в отставке Райнхард Вольски в эфире канала Welt.

Он счел, что войска Украины бессильны против российской линии обороны, так как все попытки прорвать ее оборачиваются для Киева огромными потерями. Помимо этого, еще одной проблемой для ВСУ стали несвоевременные поставки техники Западом.

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