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01:01, 29 сентября 2023Мир

Зеленского предупредили об ухудшении его положения из-за неудач ВСУ

Le Monde: провал украинского контрнаступления ухудшает положение Зеленского
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Mike Segar / Reuters

Положение Владимира Зеленского на политической арене ухудшается в связи с провалом контрнаступления украинских войск, считает обозреватель издания Le Monde Филипп Рикар.

По его словам, наступление украинской стороны происходит «нестерпимо медленно», а быстрого успеха достичь не удалось. «А потому оно, наоборот, усложняет положение Зеленского», — пишет автор материала, пояснив, что результаты контрнаступления Украины не оправдали ожиданий западных союзников.

Кроме того, отметил Рикар, у Запада не получается сплотить развивающиеся страны вокруг Украины, в том числе из-за оплошностей Киева.

Ранее Зеленский затруднился ответить на вопрос о том, произойдет ли в этом году прорыв в контрнаступлении. При этом он подчеркнул, что украинская армия все же «добьется большого успеха».

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    Марина Совина
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