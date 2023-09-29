Зеленского предупредили об ухудшении его положения из-за неудач ВСУ

Le Monde: провал украинского контрнаступления ухудшает положение Зеленского

Положение Владимира Зеленского на политической арене ухудшается в связи с провалом контрнаступления украинских войск, считает обозреватель издания Le Monde Филипп Рикар.

По его словам, наступление украинской стороны происходит «нестерпимо медленно», а быстрого успеха достичь не удалось. «А потому оно, наоборот, усложняет положение Зеленского», — пишет автор материала, пояснив, что результаты контрнаступления Украины не оправдали ожиданий западных союзников.

Кроме того, отметил Рикар, у Запада не получается сплотить развивающиеся страны вокруг Украины, в том числе из-за оплошностей Киева.

Ранее Зеленский затруднился ответить на вопрос о том, произойдет ли в этом году прорыв в контрнаступлении. При этом он подчеркнул, что украинская армия все же «добьется большого успеха».