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10:32, 22 июля 2026Культура

Орнелла Мути станет россиянкой

Итальянская актриса Орнелла Мути и ее дочь подали документы на гражданство России
Евгений Шульгин
Евгений Шульгин

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Итальянская актриса Орнелла Мути подала документы на гражданство России. Об этом со ссылкой на дочь звезды, певицу Найке Ривелли сообщает РИА Новости.

«Мы подаем заявление на российское гражданство, чтобы чувствовать себя по-настоящему дома. У нас есть русские корни, мы не можем отречься от своего происхождения, от своих семьи и друзей», — заявила Ривелли.

По словам певицы, они с матерью также намерены купить дом в Москве или Санкт-Петербурге.

Ранее Найке Ривелли ответила на критику частых поездок ее и Мути в Россию.

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