Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
15:40, 15 июля 2026Культура

Дочь Орнеллы Мути ответила на критику из-за поездок в Россию

Дочь Орнеллы Мути Найке Ривелли назвала Россию любимой страной после критики в Италии
Андрей Шеньшаков

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Дочь знаменитой итальянской актрисы Орнеллы Мути Найке Ривелли высказалась о критике из-за поездок в Россию. Ее слова приводит Life.ru.

Ривелли заявила, что их семья не собирается отказываться от поездок в Россию. Она подчеркнула, что в России живут их родственники, а у самой семьи есть русские корни. И бросать близких они не планируют.

«Русские — замечательные люди, мы наполовину русские, поэтому мы ездим и всегда будем ездить в нашу дорогую, любимую Россию», — заявила Найке.

Ранее итальянская актриса Орнелла Мути раскрыла секрет своей популярности у российских мужчин. Она считает, что в России ее любят из-за «русского взгляда», который передался ей от предков.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    В России заявили о начале битвы за главную крепость ВСУ в Донбассе
    Стала известна тема разговора Буданова с кандидатом в премьер-министры Украины
    58-летняя певица Валерия раскрыла правду о пластике
    В Госдуме ответили на планы Зеленского по производству 20 миллионов дронов в год
    Дочь Орнеллы Мути ответила на критику из-за поездок в Россию
    Пророссийский хакер рассказал о слежке за европейцами
    Россиянин получил 16 лет колонии за алкоголь для детей
    Модернизированный АК-12 прошел плановые испытания
    Киркоров продал дом в США за 100 долларов
    Пентагон впервые за 20 лет засекретил отчет по программе F-35
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok