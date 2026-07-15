Дочь Орнеллы Мути ответила на критику из-за поездок в Россию

Дочь Орнеллы Мути Найке Ривелли назвала Россию любимой страной после критики в Италии

Дочь знаменитой итальянской актрисы Орнеллы Мути Найке Ривелли высказалась о критике из-за поездок в Россию. Ее слова приводит Life.ru.

Ривелли заявила, что их семья не собирается отказываться от поездок в Россию. Она подчеркнула, что в России живут их родственники, а у самой семьи есть русские корни. И бросать близких они не планируют.

«Русские — замечательные люди, мы наполовину русские, поэтому мы ездим и всегда будем ездить в нашу дорогую, любимую Россию», — заявила Найке.

Ранее итальянская актриса Орнелла Мути раскрыла секрет своей популярности у российских мужчин. Она считает, что в России ее любят из-за «русского взгляда», который передался ей от предков.