Актриса Орнелла Мути заявила, что ее любят в России из-за «русского взгляда»

Итальянская актриса Орнелла Мути раскрыла секрет своей популярности у российских мужчин. Ее слова приводит Пятый канал.

По мнению актрисы, в России ее любят из-за «русского взгляда», который передался ей от предков. «Наверное, потому что у меня есть русские корни, и по моему лицу видно, что у меня русский взгляд. Я имею в виду, когда я приехала в первый раз, много-много лет назад, все думали, что я русская, и меня еще не знали. Я думаю, что я запомнилась россиянам как россиянка. Я очень счастлива и рада, что запомнилась именно так», — сказала актриса.

При этом итальянская звезда отметила, что российские женщины делали ей комплименты и выражали свою любовь чаще, чем мужчины.

Ранее Орнелла Мути назвала россиян великой нацией. Она рассказала журналистам, что учит русский язык, но пока ее знания находятся на низком уровне.