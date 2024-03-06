Итальянская актриса Орнелла Мути назвала россиян великой нацией

Итальянская актриса Орнелла Мути назвала россиян великой нацией. Слова знаменитости на Всемирном фестивале молодежи в Сириусе приводит ТАСС.

Мути рассказала журналистам, что учит русский язык, но пока ее знания находятся на низком уровне. Актриса рассчитывает на проект в России и хочет написать книгу о своей жизни в этой стране и в Италии.

Звезда также назвала любимое блюдо русской кухни. Им оказались пельмени.

Ранее сербский и российский актер, продюсер Милош Бикович признался в любви к России и ее литературе. Он назвал свои отношения со страной «счастливым браком».

До этого сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица заявил о желании стать русским режиссером.

