Актер Милош Бикович заявил, что влюбился в Россию

Сербский и российский актер, продюсер Милош Бикович признался в любви к России. Его цитирует Life.ru.

По словам актера, Россия выбрала его. «То есть я влюбился в Россию... Наши отношения с Россией, наш счастливый брак, начался через литературу. Я почувствовал, что когда я читаю русских писателей, во мне как будто открываются какие-то внутренние глаза», — сказал он.

Ранее Милош Бикович высказался о потере роли в третьем сезоне сериала телекомпании HBO «Белый лотос».

В январе сообщалось, что Бикович сыграет русского в третьем сезоне «Белого лотоса» — он должен был стать тренером по йоге. Позже Министерство иностранных дел Украины раскритиковало HBO за решение привлечь к съемкам сербского актера. В ведомстве отметили, что Бикович является актером, выступающим в поддержку России.