Режиссер Эмир Кустурица заявил о желании быть частью русской культуры

Известный сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица заявил о желании стать русским режиссером. Его слова приводят «Известия».

«Я хочу быть частью русской культуры, поэтому я делаю эти фильмы. Не только поэтому, конечно, но, безусловно, я хочу быть русским режиссером», — сказал кинематографист.

Режиссер отметил, что для него это значит быть в «огромном корпусе людей», которых он любил в детстве, а также которых он читал и видел.

Ранее стало известно, что Эмир Кустурица снимет фильм по роману писателя Федора Достоевского. Он приступит к работе над картиной «Преступление без наказания» в 2024 году. Режиссер впервые снимет фильм на русском языке.