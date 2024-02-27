Сербский режиссер Кустурица снимет фильм по роману Достоевского на русском языке

Сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица снимет фильм по роману писателя Федора Достоевского. Об этом сообщает РИА Новости.

Кустурица приступит к работе над картиной «Преступление без наказания» в 2024 году. Режиссер впервые снимет фильм на русском языке.

«Начинается подготовка, и съемки первого фильма начнутся в этом году, закончу где-то до конца следующего года», — уточнил режиссер.

Кинематографист также снимет экранизацию романа Евгения Водолазкина «Лавр». «В 2026 буду работать с Водолазкиным, все будет снято в России», — сообщил он.

Ранее Кустурица рассказал, что идея снять фильм по роману Достоевского пришла ему еще 20 лет назад. Тогда режиссер планировал снимать картину на сербском языке. Голливудский актер Джонни Депп выразил желание сняться в фильме.