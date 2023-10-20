Кустурица захотел снять фильм по роману Достоевского

Режиссер Эмир Кустурица захотел снять фильм по мотивам романа Достоевского

Сербский режиссер Эмир Кустурица захотел снять фильм по мотивам романа Федора Достоевского. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, фильм получит название «Преступление без наказания». «Я хотел снять этот фильм в Сербии, но, думаю, что Раскольникова, Соню Мармеладову я сделаю здесь [в России] <...> В этом фильме снимутся хорошие российские актеры и актрисы», — сказал он в Доме культуры «Ясная Поляна». Режиссер добавил, что это будет первая его кинокартина на русском языке.

Кустурица отметил, что идея снять фильм по роману Достоевского пришла ему еще 20 лет назад. Тогда в нем хотел сняться американский актер Джонни Депп, однако режиссер ему отказал, так как планировал снять картину на сербском языке. «Он [Депп] сказал, что готов играть на любом языке, на котором я захочу. Но я всегда считал, что корень фильма и литературы там, где они выросли», — подчеркнул режиссер.

Ранее сообщалось, что Кустурица решил снять фильм по мотивам романа «Лавр» российского писателя Евгения Водолазкина. В феврале режиссер поделился творческими планами и рассказал, что хочет снять три фильма по произведениям Николая Гоголя. По словам постановщика, проза Гоголя является мощным примером реалистичной литературы.