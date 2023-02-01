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07:40, 1 февраля 2023Культура

Кустурица пообещал снять три фильма по Гоголю

Эмир Кустурица рассказал о желании снять три фильма по произведениям Николая Гоголя

Фото: Alberto Sibaja / Globallookpress.com

Сербский режиссер Эмир Кустурица поделился творческими планами и рассказал, что хочет снять три фильма по произведениям Николая Гоголя. Его слова приводят «Известия».

Режиссер считает прозу Гоголя самыми мощными примерами реалистичной литературы. По его мнению, необходимо снят три киноленты, чтобы они оставили более сильное впечатление, чем одна. В качестве кандидатов для экранизации режиссер назвал «Повесть о том, как Иван Иванович поссорился с Иваном Никифоровичем», «Коляску», «Сорочинскую ярмарку». Они, по словам Кустурицы, представляют собой фантастические этюды о совести и характерах людей, которые жили в Малороссии.

«В «Мертвых душах» пока еще сомневаюсь», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что репертуар российских театров соотнесут со школьной программой по литературе. По мнению главы Минкультуры Ольги Любимовой и министра просвещения Сергея Кравцова, учащимся будет полезно смотреть спектакли, поставленные про пройденным ими произведениям.

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Екатерина Подвигина
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