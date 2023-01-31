Репертуар российских театров решили соотнести со школьной программой

Любимова: репертуар российских театров соотнесут со школьной программой по литературе

Репертуар российских театров соотнесут со школьной программой по литературе. Это необходимо для того, чтобы учащиеся смогли увидеть постановки по изученным ими произведениям. К такому решению пришли глава Минкультуры Ольга Любимова и министр просвещения Сергей Кравцов. Итоги встречи глав ведомств опубликованы на сайте Министерства культуры.

Единая программа по литературе будет запущена по всех школах уже с 1 сентября 2023 года. «Было бы хорошо вернуться к советской традиции, когда школьники смотрели в театре постановки по пройденной классике. Это будет мотивацией и для изучения произведений, и для посещения театров», — считает Кравцов.

Любимова отметила, что в тех районах, где нет театров, школы будут получать записи спектаклей. Также министр культуры предложила наладить систему, по которой региональные театры возьмут шефство над школьными.