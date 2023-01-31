Репертуар российских театров решили соотнести со школьной программой
Репертуар российских театров соотнесут со школьной программой по литературе. Это необходимо для того, чтобы учащиеся смогли увидеть постановки по изученным ими произведениям. К такому решению пришли глава Минкультуры Ольга Любимова и министр просвещения Сергей Кравцов. Итоги встречи глав ведомств опубликованы на сайте Министерства культуры.
Единая программа по литературе будет запущена по всех школах уже с 1 сентября 2023 года. «Было бы хорошо вернуться к советской традиции, когда школьники смотрели в театре постановки по пройденной классике. Это будет мотивацией и для изучения произведений, и для посещения театров», — считает Кравцов.
Любимова отметила, что в тех районах, где нет театров, школы будут получать записи спектаклей. Также министр культуры предложила наладить систему, по которой региональные театры возьмут шефство над школьными.