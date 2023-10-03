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20:03, 3 октября 2023Культура

Кустурица захотел снять фильм по роману российского писателя

Режиссер Эмир Кустурица захотел снять фильм по роману «Лавр» Евгения Водолазкина

Фото: Joel C Ryan / Invision / AP

Сербский режиссер Эмир Кустурица захотел снять фильм по мотивам романа «Лавр» российского писателя Евгения Водолазкина. Об этом пишет «Бюллетень кинопрокатчика».

Отмечается, что 20 октября автор и кинопостановщик встретятся в Ясной поляне для обсуждения сотрудничества. По итогам беседы будут приняты договоренности о проекте.

Действие «Лавра» происходит на Руси XV-XVI веков. Сюжет рассказывает о травнике Арсении, возлюбленная которого погибает во время родов, а их наследник умирает в утробе матери. Герой винит в произошедшем себя и решает отмолить душу девушки. Арсений отправляется в странствие и помогает раненым и больным, а позже в Иерусалиме он совершает постриг в монахи, принимая имя Лавр.

В феврале Эмир Кустурица поделился творческими планами и рассказал, что хочет снять три фильма по произведениям Николая Гоголя. По словам постановщика, проза Гоголя является мощным примером реалистичной литературы.

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