Кустурица захотел снять фильм по роману российского писателя

Режиссер Эмир Кустурица захотел снять фильм по роману «Лавр» Евгения Водолазкина

Сербский режиссер Эмир Кустурица захотел снять фильм по мотивам романа «Лавр» российского писателя Евгения Водолазкина. Об этом пишет «Бюллетень кинопрокатчика».

Отмечается, что 20 октября автор и кинопостановщик встретятся в Ясной поляне для обсуждения сотрудничества. По итогам беседы будут приняты договоренности о проекте.

Действие «Лавра» происходит на Руси XV-XVI веков. Сюжет рассказывает о травнике Арсении, возлюбленная которого погибает во время родов, а их наследник умирает в утробе матери. Герой винит в произошедшем себя и решает отмолить душу девушки. Арсений отправляется в странствие и помогает раненым и больным, а позже в Иерусалиме он совершает постриг в монахи, принимая имя Лавр.

В феврале Эмир Кустурица поделился творческими планами и рассказал, что хочет снять три фильма по произведениям Николая Гоголя. По словам постановщика, проза Гоголя является мощным примером реалистичной литературы.