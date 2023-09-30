В Британии признали бессилие ВСУ против российской авиации

Sky News: ВСУ бессильны против российских Су-35, а также вертолетов Ка-52

Вице-маршал ВВС Великобритании в отставке Шон Белл признал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) бессильны против российской авиации, в частности истребителей Су-35 и ударных вертолетов Ка-52. Об этом он рассказал в эфире Sky News.

«Могу выделить два летательных аппарата», — заявил отставной британский военный.

По его словам, Су-35 является мощным оружием, которое российские солдаты используют вместе с планирующими бомбами, поскольку таким образом они остаются вне зоны поражения украинских систем противовоздушной обороны (ПВО).

Также Белл похвалил Ка-52, который иначе называют «истребителем танков». Он отметил маневренность и скорость данного вида военной техники, которая имеет соосную схему расположения несущих винтов. Вице-маршал подчеркнул, что вертолет доставляет ВСУ большие проблемы и мешает им проводить контрнаступление.

Ранее издание Business Insider сообщило, что провал контрнаступления ВСУ может быть связан не с действиями украинских бойцов, а с провалом их подготовки западными инструкторами и выбранной ими плохой тактике.