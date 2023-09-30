На Западе указали на ошибки своих инструкторов при подготовке бойцов ВСУ

BI: контрнаступление ВСУ провалилось из-за плохой тактики западных инструкторов

Провал контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) может быть связан не с действиями украинских бойцов, а с провалом их подготовки западными инструкторами и выбранной ими плохой тактике, сообщает портал Business Insider.

«Медленный прогресс контрнаступления, начатого Украиной в начале июня, был раскритикован из-за того, что украинские войска не смогли должным образом подготовку, полученную от западных военных. Но что, если проблема не в украинцах, а в западной тактике?» — задается вопросом издание.

Авторы отметили, что в связи с этим странам НАТО необходимо подумать о трудностях, с которыми они могут столкнуться в том случае, если они будут вынуждены воевать без должной воздушной и материально-технической поддержки.

Подчеркивается, что освоение солдатами ВСУ за несколько недель обучения западной тактики ведения боев, а также ее применение против одной из самых сильных армий мира является крайне непростой задачей, что оказалось явным просчетом западных государств, тренировавших этих бойцов.

Ранее экс-советник бывшего украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин возмутился неспособностью ВСУ взять Токмак и в целом ходом летнего контрнаступления, которое не принесло значительных результатов. Он предложил отправить на линию боевого соприкосновения бывшего министра обороны Алексея Резникова вместе с действующим главой Минобороны Рустемом Умеровым и руководителем Главного управления разведки (ГУР) Кириллом Будановым.