Экс-советник Кучмы Соскин возмутился, что ВСУ не могут взять Токмак

Экс-советник бывшего украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала возмутился неспособностью Вооруженных сил Украины (ВСУ) взять Токмак и в целом ходом летнего контрнаступления, которое не принесло значительных результатов.

«Война практически застынет. Даже Токмак не смогут взять. Фронт стоит, он уже консервируется», — заявил политик.

Соскин предложил отправить на линию боевого соприкосновения бывшего министра обороны Алексея Резникова вместе с действующим главой Минобороны Рустемом Умеровым и руководителем Главного управления разведки (ГУР) Кириллом Будановым.

По словам экс-советника Кучмы, военнослужащим ВСУ нечем стрелять и прорывать линии российской обороны. Он добавил, что Генштаб не справляется, и добиться результатов при такой стратегии и тактике наступательных действий невозможно.

Ранее командующий оперативно-стратегической группировкой украинских войск «Таврия» Александр Тарнавский заявил, что минимальным требованием для «успешного» контрнаступления Вооруженных сил Украины может быть взятие Токмака в Запорожской области. Кроме того он отметил, что погодные условия могут стать причиной серьезных препятствий для дальнейшего наступления.

