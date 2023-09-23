В ВСУ назвали минимальную цель для успешного контрнаступления

Генерал ВСУ назвал город Токмак минимальной целью для успешного наступления

Командующий оперативно-стратегической группировкой украинских войск «Таврия» Александр Тарнавский заявил, что минимальным требованием для «успешного» контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) может быть взятие Токмака в Запорожской области. Об этом он сказал в интервью телеканалу CNN.

«Токмак — это цель-минимум», — указал он.

Кроме того он отметил, что погодные условия могут стать причиной серьезных препятствий для дальнейшего наступления. В том числе проблемы могут затронуть тяжелую технику. При этом украинский военный отметил, что подобные риски маловероятны, так как украинская армия продвигается в основном без техники.