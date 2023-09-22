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12:09, 22 сентября 2023Бывший СССР

Рогов рассказал о переброске стратегических резервов ВСУ к Работино

Рогов: Киев перебрасывает силы к Работино для третьей волны контрнаступления
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) накапливают силы под Работино в Запорожской области и готовятся к третьей волне контрнаступления. Об этом рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, его слова приводит РИА Новости.

«Они копят силы для третьей волны наступления, чтобы попытаться вклиниться в нашу первую линию обороны, чего им не удается сделать уже более 3,5 месяца, и прорваться к Токмаку», — сообщил Рогов.

По его словам, перебрасываемые стратегические резервы ВСУ состоят из 11 бригад, одного полка, двух батальонов, трех групп аэроразведки и подразделения морского центра сил спецопераций.

«Стратегия противника — колоссальными силами на очень узком участке фронта на линии Работино — Вербовое попытаться продавить нашу оборону», — объяснил Рогов.

Он подчеркнул, что российские силы постоянно бьют по противнику артиллерией, и украинские силы «истерят, получая огневой вал по позициям и местам расположения», на которых они пытаются закрепиться.

Ранее The New York Times сообщило, что количество потерь ВСУ при продвижении в направлении Работино непропорционально занятой площади и будет только расти на фоне угрозы ослабевания западной поддержки

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