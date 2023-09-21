Стало известно о несоразмерно больших потерях ВСУ у Работино

NYT: число потерь ВСУ непропорционально занятой у Работино площади

Количество потерь Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время продвижения в направлении населенного пункта Работино Запорожской области непропорционально занятой площади и будет только расти на фоне угрозы ослабевания западной поддержки. Об этом пишет New York Times (NYT).

Журналисты изучили спутниковые снимки с фронта и заявили, что, несмотря на отсутствие точных данных о потерях, цена за продвижение армии Украины в селе «непропорциональна площади отвоеванных земель». Отмечается, что «валютой» контрнаступления ВСУ стали боеприпасы, транспортные средства и жизни людей.

Кроме того, упоминаются огромные риски, с которыми столкнулись украинские бойцы в ходе контрнаступательной операции. Уточняется, что без значительных успехов помощь западных союзников Киева может ослабнуть. Также авторы материала допустили, что Украина столкнется с давлением для начала переговоров о прекращении огня.

Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что российские военные уничтожили в районе Работино колонну с бронетехникой ВСУ.