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11:46, 19 сентября 2023Бывший СССР

В Запорожской области заявили об уничтожении колонны ВСУ в районе Работино

Балицкий заявил об уничтожении колонны бронетехники ВСУ в районе Работино

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Российские военные уничтожили колонну с бронетехникой Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Работино в Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

По его словам, колонна ВСУ была уничтожена после того, как около пяти утра российские разведчики вскрыли движение украинских бронегрупп в направлении населенного пункта.

Ранее Балицкий предрек начало третьей волны контрнаступления ВСУ в сентябре. Он отметил, что у украинской армии еще есть силы, добавив при этом, что перспектива очередного наступления грозит ей колоссальными потерями.

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    Алевтина Запольская
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