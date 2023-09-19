В Запорожской области заявили об уничтожении колонны ВСУ в районе Работино

Балицкий заявил об уничтожении колонны бронетехники ВСУ в районе Работино

Российские военные уничтожили колонну с бронетехникой Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Работино в Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

По его словам, колонна ВСУ была уничтожена после того, как около пяти утра российские разведчики вскрыли движение украинских бронегрупп в направлении населенного пункта.

Ранее Балицкий предрек начало третьей волны контрнаступления ВСУ в сентябре. Он отметил, что у украинской армии еще есть силы, добавив при этом, что перспектива очередного наступления грозит ей колоссальными потерями.