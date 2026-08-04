В МИД заявили об использовании ВСУ вооружения со шрапнелью

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в большом количестве используют вооружение со шрапнелью. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, передает РИА Новости.
«В большом количестве было использовано вооружение со шрапнельной и осколочно-фугасной боевой частью с целью нанести наибольший урон населению. Атаки украинских ударных дронов стали основной причиной гибели или ранений населения», — сообщил дипломат.
По его словам, за неделю от ударов беспилотников ВСУ пострадали 372 человека.
Ранее стало известно, что ВСУ пытались ударить по складу в Подмосковье. Жертвами атаки стали пять человек.