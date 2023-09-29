Экс-разведчик Риттер: западные союзники могут отправить Зеленского в отставку

Западные союзники могут отправить в отставку президента Украины Владимира Зеленского из-за его серьезных провалов. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.

«Я думаю, что от Зеленского избавятся — если не в прямом смысле этого слова, то как минимум он исчезнет, а на его место поставят другого человека. Так как то, что сейчас происходит, — это театра абсурда», — сказал экс-разведчик, имея в виду скандал с чествованием бывшего бойца дивизии СС Ярослава Хунки в канадском парламенте.

Риттер заявил о бесполезности Зеленского для Запада, ведь «его режим пошел под откос, он допустил серьезные ошибки в отношении контрнаступления Вооруженных сил Украины, фактически раскрыв все свои планы противнику».

Ранее бывший премьер-министр Словакии и лидер крупной оппозиционной партии Smer Роберт Фицо заявил, что Зеленский начал надоедать миру. По его словам, даже союзники Украины меняют свое отношение к главе киевского режима и говорят с ним другим языком.