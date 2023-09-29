Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:10, 29 сентября 2023Мир

В США заявили о бесполезности Зеленского для Запада

Экс-разведчик Риттер: западные союзники могут отправить Зеленского в отставку

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Западные союзники могут отправить в отставку президента Украины Владимира Зеленского из-за его серьезных провалов. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.

«Я думаю, что от Зеленского избавятся — если не в прямом смысле этого слова, то как минимум он исчезнет, а на его место поставят другого человека. Так как то, что сейчас происходит, — это театра абсурда», — сказал экс-разведчик, имея в виду скандал с чествованием бывшего бойца дивизии СС Ярослава Хунки в канадском парламенте.

Риттер заявил о бесполезности Зеленского для Запада, ведь «его режим пошел под откос, он допустил серьезные ошибки в отношении контрнаступления Вооруженных сил Украины, фактически раскрыв все свои планы противнику».

Ранее бывший премьер-министр Словакии и лидер крупной оппозиционной партии Smer Роберт Фицо заявил, что Зеленский начал надоедать миру. По его словам, даже союзники Украины меняют свое отношение к главе киевского режима и говорят с ним другим языком.

Оружие России: на страже Родины
Что думаешь? Оцени!
    Виктория Кондратьева
    Обсудить
    Последние новости

    Украинские диверсанты попытались прорваться в Россию на БМП

    Директор фонда Пахмутовой рассказал о состоянии композитора

    Оптовые цены на бензин в России продолжили расти

    Украденную статую Будды за 145 миллионов рублей нашли через неделю

    На Украине решили самостоятельно производить средства ПВО

    Выброс ядовитого газа произошел в российском городе

    Россиянка посетила Грузию и описала поездку фразой «апофеоз жадности»

    Дерипаска назвал ситуацию с госдолгом США почти безвыходной

    Врач перечислила симптомы нехватки витаминов

    Назван первый признак опасного вида рака

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости