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13:37, 29 сентября 2023Мир

В Словакии заявили о надоедливости Зеленского

Экс-премьер Словакии Фицо: Зеленский начинает надоедать миру

Фото: Carlos Osorio / Reuters

Владимир Зеленский начинает надоедать миру из-за понимания бессмысленности конфликта на Украине. Об этом заявил бывший премьер-министр Словакии и лидер крупной оппозиционной партии Smer Роберт Фицо, сообщает РИА Новости.

«Посмотрите, как меняется отношение к украинскому президенту Зеленскому, который начинает надоедать всему миру. Уже самые большие "ястребы" поняли, что невероятно сложный с финансовой точки зрения конфликт на Украине в долгосрочной перспективе неустойчив, и начинают говорить с Зеленским другим языком», — констатировал Фицо.

В подтверждение надоедливости Зеленского политик напомнил, что в ходе недавней поездки в США ему не предоставили возможность выступить в конгрессе, а канадские активисты организовали митинг против его визита.

Фицо также осудил чествование бывшего бойца дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунки в парламенте Канады, заявив, что «особенно оглушительными были аплодисменты Зеленского, дед которого был солдатом Красной армии и воевал против фашистов».

Ранее Фицо заявил, что армия Словакии пострадала из-за передачи военной техники Вооруженным силам Украины (ВСУ). Он также добавил, что в случае победы его партии на парламентских выборах военная помощь Украине со стороны Словакии будет прекращена.

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    Дарья Балацкая
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