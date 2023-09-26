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16:22, 26 сентября 2023Мир

В Словакии заявили о плачевном состоянии армии из-за Украины

Экс-премьер Словакии Фицо: армия страны пострадала из-за передачи техники ВСУ

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Бывший премьер-министр Словакии и глава крупной оппозиционной партии Smer Роберт Фицо заявил, что армия страны пострадала из-за передачи военной техники Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости.

В интервью изданию pravda.sk политик сообщил, что после решения правительств бывших премьер-министров Словакии Игоря Матовича и Эдуарда Хегера и президента Словакии Зузанны Чапутовой отправлять оружие на Украину, армия Словакии находится в плачевном состоянии. «У нас нет боевых самолетов, системы ПВО, не хватает боеприпасов», — сказал лидер партии Smer.

Фицо также заявил, что в случае победы его партии на парламентских выборах и последующем формировании ею правительства военная помощь Украине со стороны Словакии будет прекращена, поскольку это приводит только к гибели людей.

Ранее стало известно, что социал-демократическая партия Smer, выступающая против ультралиберальных ценностей и расширения НАТО, побеждает в предвыборной гонке в Словакии. Сообщается, что партия лидирует с рейтингом 19,4 процента.

Досрочные парламентские выборы в Словакии пройдут 30 сентября.

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    Дарья Балацкая
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