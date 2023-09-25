В предвыборной гонке в Словакии лидирует пророссийская партия Smer

В ходе предвыборной гонки в Словакии побеждают поклонники России в лице социал-демократической партии Smer, выступающей против ультралиберальных ценностей и расширения НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.

Smer является главным фаворитом на предстоящих парламентских выборах 30 сентября, она лидирует с рейтингом 19,4 процента. Отмечается, что ее лидер и бывший премьер-министр Словакии является активным противником военной поддержки Украины и вступления в НАТО.

15 сентября Еврокомиссия приняла решение не продлевать ограничения на транзит украинского зерна и иной сельхозпродукции в приграничные государства. Однако власти Словакии, Венгрии и Польши заявили о продлении эмбарго в одностороннем порядке. Украина приняла ответные меры, подав жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО).