Генштаб ВСУ: подготовку в Великобритании прошли 20 тысяч украинских военных

Подготовку в Великобритании прошли 20 тысяч военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ на своей странице в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в стране экстремистской и запрещена).

«Двадцать тысяч украинских новобранцев прошли подготовку в рамках многонациональной учебной операции Interflex под руководством Соединенного Королевства по базовой военной подготовке личного состава Вооруженных сил Украины в Великобритании», — говорится в сообщении Генштаба.

Ранее украинские солдаты, находящиеся на линии фронта, рассказали о низком качестве подготовки, которую они прошли в странах-членах НАТО. Кроме того, бойцы заявили о непригодности переданных образцов западной техники для ведения наступления.