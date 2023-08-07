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14:07, 7 августа 2023Бывший СССР

Украинские солдаты остались недовольны техникой и подготовкой НАТО

NYT: солдаты ВСУ высказали недовольство техникой и подготовкой НАТО

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ), находящиеся на линии фронта, высказали свое недовольство качеством подготовки, которую они прошли в странах-членах НАТО. Об этом пишет американская газета The New York Times (NYT).

Также украинские бойцы заявили о непригодности переданных образцов западной техники для ведения наступления. В частности, американские бронеавтомобили MaxxPro были созданы для борьбы с нерегулярными формированиями, а не для противостояния огневой мощи Российской армии.

«Они воевали в Афганистане и Ираке, и враг там не похож на русских», — заявил командир украинских морских пехотинцев, рассказывая о своих спорах с западными инструкторами во время обучения.

Ранее Национальный банк Украины спрогнозировал неуклонное сокращение иностранной финансовой помощи Киеву в ближайшие три года. В ведомстве допускают, что активные боевые действия на Украине будут продолжаться до середины 2024 года.

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    Алевтина Запольская
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