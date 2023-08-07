На Украине спрогнозировали сокращение иностранной помощи

Нацбанк Украины спрогнозировал сокращение иностранной финансовой помощи

Национальный банк Украины (НБУ) спрогнозировал неуклонное сокращение иностранной финансовой помощи в ближайшие три года. Об этом сообщает издание «Страна» со ссылкой на среднесрочный макроэкономический прогноз финансового регулятора.

В НБУ допускают, что активные боевые действия на Украине будут продолжаться до середины 2024 года. Тогда же, считают в Нацбанке, будут разблокированы украинские порты.

Согласно прогнозу, в 2023 году в бюджет Украины от иностранных доноров поступит 42,3 миллиарда долларов, в 2024 году — 37,2 миллиарда, а в 2025 году — 25,1 миллиарда. За три года, по подсчетам НБУ, зарубежная финансовая помощь составит порядка 105 миллиардов долларов.

Урожай зерновых и зернобобовых культур на Украине будет медленно расти, считают в Нацбанке. В этом году он составит 46,8 миллиона тонн, в 2024 году — 48,9 миллиона тонн, а в 2025 году — 51,8 миллиона.

Ранее стало известно, что с февраля 2022 года поддержка Украины от международных партнеров составила 60 миллиардов долларов. Более 20 миллиардов долларов были получены от США, а свыше 19 — от Евросоюза. Еще 6,5 миллиарда долларов Киеву выделил Международный валютный фонд.