Железняк: Украина получила от Запада 60 миллиардов долларов с февраля

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк назвал сумму, которую Украина получила от Запада с февраля 2022 года. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, поддержка от международных партнеров к настоящему моменту составляет сумму в размере 60 миллиардов долларов, свыше 20 из которых были получены от США, а свыше 19 — от Евросоюза. Международный валютный фонд (МВФ) передал Украине 6,5 миллиарда долларов.

Ранее украинский режиссер Игорь Лопатенок назвал «реальную плату» Запада за помощь президенту Украины Владимиру Зеленскому. По его словам, поддержка Киева западными странами повлекла для них лишь убытки, но в то же время укрепила экономику России.

В начале августа советник временно исполняющего (врио) главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин заявил о том, что поставки западной техники на Украину сократились.