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05:19, 3 августа 2023Бывший СССР

В ДНР заявили о сокращении поставок западной техники Украине

Ян Гагин заявил о сокращении поставок западной техники на Украину

Фото: Reuters

Поставки западной техники на Украину сократились. Об этом заявил РИА Новости советник временно исполняющего (врио) главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин.

По его словам, европейские страны «возмущаются» необходимостью помощи Киеву, и эта политика, скорее всего, в скором времени будет пересмотрена.

Также Гагин усомнился в том, что Украина получит самолеты американского производства, поскольку потеря таких самолетов будет для оборонно-промышленного комплекса Штатов «большим ударом».

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2 августа 2023

25 июля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о выделении Вашингтоном Киеву нового пакета военной помощи общей суммой в 500 миллионов долларов для передачи в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ) боеприпасов для обеспечения работы противовоздушной обороны, техники и противотанковых средств.

До этого сообщалось, что в новый пакет американской военной помощи Украине войдут 32 бронетранспортера Stryker, ракеты для реактивных систем HIMARS, переносные зенитные ракетные комплексы Stinger и переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin.

Дополнительно в пакет войдут неизвестное количество 155-миллиметровых снарядов для гаубиц стандарта НАТО и неуправляемые авиационные ракеты Hydra-70. Также США предоставят украинской армии 28 миллионов патронов для стрелкового оружия.

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    Марина Совина
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