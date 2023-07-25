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12:01, 25 июля 2023Мир

Раскрыты вошедшие в новый пакет помощи США Украине вооружения

Newsweek: в новый пакет военной помощи США Украине войдут бронтранспортеры и ракеты

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В новый пакет американской военной помощи Украине войдут 32 бронетранспортера Stryker, ракеты для реактивных систем HIMARS, а также переносные зенитные ракетные комплексы Stinger. Об этом пишет Newsweek.

Издание пишет, что также в пакет военной помощи войдут переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin. Всего с начала специальной военной операции США поставили Украине более 2 тысяч зенитные ракетные комплексы Stinger и около 10 тысяч комплексов Javelin.

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    Александр Слабиев
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