Раскрыты вошедшие в новый пакет помощи США Украине вооружения

Newsweek: в новый пакет военной помощи США Украине войдут бронтранспортеры и ракеты

В новый пакет американской военной помощи Украине войдут 32 бронетранспортера Stryker, ракеты для реактивных систем HIMARS, а также переносные зенитные ракетные комплексы Stinger. Об этом пишет Newsweek.

Издание пишет, что также в пакет военной помощи войдут переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin. Всего с начала специальной военной операции США поставили Украине более 2 тысяч зенитные ракетные комплексы Stinger и около 10 тысяч комплексов Javelin.