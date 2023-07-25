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04:51, 25 июля 2023Мир

США отправят дополнительную помощь Киеву

AP: США отправят дополнительную помощь Киеву на 400 миллионов долларов

Фото: Presidential Office of Ukraine / ThePresidentialOfficeUkraine / Global Look Press

США отправят дополнительную помощь Киеву на сумму 400 миллионов рублей. Об этом пишет агентство Associated Press, ссылаясь на неназванного чиновника.

«Администрация отправляет до 400 миллионов долларов дополнительной военной помощи Украине», — сказано в сообщении.

Как указывают журналисты, в очередной пакет помощи войдут боеприпасы для систем ПВО и дроны наблюдения Hornet.

Ранее глава Минфина Украины Сергей Марченко пожаловался, что Вашингтону проще дать Киеву оружие, а не деньги. По его мнению, это связано с тем, что американские избиратели не хотят содержать украинских пенсионеров, врачей и учителей.

В этом году, утверждает министр, Украина получила уже более 23 миллиарда долларов международной финансовой помощи. По его словам, до конца года Киев уже обеспечен финансами, но зоной риска остается бюджет сектора безопасности и обороны.

19 июля администрация президента США объявила о новом пакете помощи Украине на сумму 1,3 миллиарда долларов. Уточнялось, что Вашингтон в рамках следующего транша поставит, в частности, четыре зенитно-ракетных комплекса NASAMS и боевые беспилотники Phoenix Ghost.

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    Марина Совина
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