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20:14, 19 июля 2023Мир

США объявили о новом пакете помощи Украине в 1,3 миллиарда долларов

В Пентагоне сообщили о новом пакете помощи США Украине на сумму 1,3 миллиарда долларов

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Администрация президента США объявила о новом пакете помощи Украине на сумму 1,3 миллиарда долларов. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на официальном сайте Пентагона.

Отмечается, что Вашингтон в рамках следующего транша поставит на Украину четыре зенитно-ракетных комплекса (ЗРК) NASAMS, боевые беспилотники Phoenix Ghost и Switchblade и артиллерийские снаряды.

Кроме того, в новый пакет помощи также войдет поставка 150 бензовозов, 115 бронированных тягачей, оборудование для разминирования, средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и тактические защищенные системы связи.

Ранее Агентство по международному развитию США (USAID) сообщило, что выделит Украине гуманитарную помощь на 500 миллионов долларов. По словам его главы Саманты Пауэр, дополнительная помощь выделяется «для удовлетворения неотложных потребностей украинцев».

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    Глеб Бажуткин
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