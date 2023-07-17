США выделят Украине помощь еще на 500 миллионов долларов

USAID: США выделят Украине дополнительную гуманитарную помощь на 500 миллионов долларов

США решили выделить Украине гуманитарную помощь еще на 500 миллионов долларов. Об этом сообщается на сайте Агентства по международному развитию (USAID).

О таком решении объявила глава USAID Саманта Пауэр, которая прибыла с визитом в Киев. Дополнительная помощь выделяется «для удовлетворения неотложных потребностей украинцев».

В агентстве уточнили, что с февраля 2022 года Вашингтон выделил Украине гуманитарную помощь в размере свыше 2,6 миллиарда долларов. 1,9 миллиарда из этой суммы были предоставлены через USAID.

Ранее размер полученной от Запада помощи раскрыл премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его словам, с начала года западные страны выделили стране на покрытие дефицита бюджета свыше 23 миллиардов долларов.