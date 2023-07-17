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19:47, 17 июля 2023Мир

США выделят Украине помощь еще на 500 миллионов долларов

USAID: США выделят Украине дополнительную гуманитарную помощь на 500 миллионов долларов

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

США решили выделить Украине гуманитарную помощь еще на 500 миллионов долларов. Об этом сообщается на сайте Агентства по международному развитию (USAID).

О таком решении объявила глава USAID Саманта Пауэр, которая прибыла с визитом в Киев. Дополнительная помощь выделяется «для удовлетворения неотложных потребностей украинцев».

В агентстве уточнили, что с февраля 2022 года Вашингтон выделил Украине гуманитарную помощь в размере свыше 2,6 миллиарда долларов. 1,9 миллиарда из этой суммы были предоставлены через USAID.

Ранее размер полученной от Запада помощи раскрыл премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его словам, с начала года западные страны выделили стране на покрытие дефицита бюджета свыше 23 миллиардов долларов.

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    Варвара Кошечкина
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