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17:23, 16 июля 2023Бывший СССР

На Украине назвали размер полученной от Запада помощи

Шмыгаль: Запад предоставил Украине более $23 млрд для покрытия дефицита бюджета
Денис Шмыгаль

Денис Шмыгаль. Фото: Hennadii Minchenko / Keystone Press Agency / Reuters

С начала года западные партнеры предоставили Киеву более 23 миллиардов долларов для покрытия дефицита госбюджета. Такую сумму назвал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Шмыгаль отметил, что военный сектор является приоритетным в расходах — около половины всех средств бюджета, следом идут социальные программы.

Из опубликованных данных следует, что за шесть месяцев расходы превысили поступления в бюджет примерно на 13 миллиардов долларов.

Ранее на Украине отменили доплаты пенсионерам, которые проживают на территории радиоактивного загрязнения, из-за нехватки средств в бюджете страны. При этом мера не коснется пенсионеров-ликвидаторов и пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС.

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    Варвара Кошечкина
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