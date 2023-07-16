На Украине назвали размер полученной от Запада помощи

Шмыгаль: Запад предоставил Украине более $23 млрд для покрытия дефицита бюджета

С начала года западные партнеры предоставили Киеву более 23 миллиардов долларов для покрытия дефицита госбюджета. Такую сумму назвал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Шмыгаль отметил, что военный сектор является приоритетным в расходах — около половины всех средств бюджета, следом идут социальные программы.

Из опубликованных данных следует, что за шесть месяцев расходы превысили поступления в бюджет примерно на 13 миллиардов долларов.

Ранее на Украине отменили доплаты пенсионерам, которые проживают на территории радиоактивного загрязнения, из-за нехватки средств в бюджете страны. При этом мера не коснется пенсионеров-ликвидаторов и пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС.