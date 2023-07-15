На Украине отменили доплаты пенсионерам, проживающим в зоне радиоактивного загрязнения

На Украине отменили доплаты пенсионерам, которые проживают на территории радиоактивного загрязнения, из-за нехватки средств в бюджете страны, пишет «Зеркало недели».

Отмечается, что некоторые граждане могли получать доплату в размере от одной до трех минимальных зарплат. «Но теперь эти выплаты упразднены, потому что в бюджете не хватает средств на покрытие потребностей этих людей», — сказано в сообщении.

В Пенсионном фонде и Минсоцполитки Украины считают эти выплаты лишними при дефиците бюджета. При этом мера не коснется пенсионеров-ликвидаторов и пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС.

Граждане Украины, достигшие 70 лет и старше, могут получить ежемесячную доплату к пенсии. Ее размер зависит от возраста человека, например, пенсионеры, достигшие 70 лет, могут получать выплату в размере 300 гривен (8,12 доллара).

Ранее военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) уличили в присвоении боевых выплат на сумму пять миллионов гривен.