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10:26, 15 июля 2023Бывший СССР

Некоторые украинские пенсионеры лишились доплат из-за нехватки средств

На Украине отменили доплаты пенсионерам, проживающим в зоне радиоактивного загрязнения

Фото: Gleb Garanich / Reuters

На Украине отменили доплаты пенсионерам, которые проживают на территории радиоактивного загрязнения, из-за нехватки средств в бюджете страны, пишет «Зеркало недели».

Отмечается, что некоторые граждане могли получать доплату в размере от одной до трех минимальных зарплат. «Но теперь эти выплаты упразднены, потому что в бюджете не хватает средств на покрытие потребностей этих людей», — сказано в сообщении.

В Пенсионном фонде и Минсоцполитки Украины считают эти выплаты лишними при дефиците бюджета. При этом мера не коснется пенсионеров-ликвидаторов и пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС.

Граждане Украины, достигшие 70 лет и старше, могут получить ежемесячную доплату к пенсии. Ее размер зависит от возраста человека, например, пенсионеры, достигшие 70 лет, могут получать выплату в размере 300 гривен (8,12 доллара).

Ранее военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) уличили в присвоении боевых выплат на сумму пять миллионов гривен.

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