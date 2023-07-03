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23:07, 3 июля 2023Бывший СССР

Командира ВСУ уличили в присвоении пяти миллионов гривен

ГБР заявило о присвоении военнослужащими ВСУ боевых выплат на пять миллионов гривен

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) уличили в присвоении боевых выплат на сумму пять миллионов гривен. Об этом заявило Государственное бюро расследований (ГБР) Украины.

Уточняется, что командир одной из частей в Донецкой области и четверо его подчиненных вымогали пять миллионов гривен (свыше 12 миллионов рублей) за подделку документов о выплате боевого пособия. Подозреваемые внесли в списки на выплату девять бойцов подразделения, которые в действительности находились за пределами области и не принимали участия в боевых действиях. «В период с марта по сентябрь 2022 года этим военнослужащим ежемесячно безосновательно перечисляли по 100 тысяч гривен каждому», — говорится в сообщении.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее в Тернопольской области Украины правоохранители выявили схему по вывозу с территории Украины уклонистов от призыва.

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    Марина Совина
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