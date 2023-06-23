На Украине раскрыли схему по вывозу уклонистов под видом шоферов

ГБР выявило схему вывоза уклонистов с Украины под видом шоферов

В Тернопольской области правоохранители выявили схему по вывозу с территории Украины уклонистов от призыва. Об этом сообщило Государственное бюро расследований (ГБР) в своем Telegram-канале.

Для организации схемы житель Тернополя зарегистрировал на подставное лицо предприятие, которое занимается транспортными перевозками. По украинскому закону, шоферы имеют право выезда за рубеж.

На это предприятие он стал оформлять водителями уклонистов, которые позже уезжали за границу. Некоторые из них даже не имели водительского удостоверения.

Услуга стоила 7 тысяч долларов. Следствие подозревает, что предприятие смогло организовать около 100 перевозок.

Ранее выяснилось, что в Черниговской области сравнялось количество мобилизованных и уклонистов. И тех, и тех оказалось по 20 тысяч человек.